Les joueurs de Villa se plaignent de ne pas pouvoir transpirer dans leurs maillots

Aston Villa prend l’eau.

Si le début de saison de l’Aston Villa d’Unai Emery n’a rien à envier aux plus grosses cylindrées de Premier League (6e avec 12 points), un autre problème pourrait bien venir pointer le bout de son nez du côté de Birmingham. Et fait plutôt rare : il concerne la qualité des maillots. Équipés par la marque anglaise, Castore, en vogue dans le monde du sport, les Villans semblent avoir quelques soucis avec la gestion de la transpiration de leurs maillots, qui deviennent rapidement entièrement trempés.

Aston Villa players have told club chiefs they are unhappy with this season’s wet-look shirts, which they claim are weighing them down ✍️ @Matt_Law_DT & @JPercyTelegraph#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) September 26, 2023

En plus d’un inconfort certain, les tuniques deviennent aussi plus lourdes et impactent la performance des joueurs. La direction et Unai Emery seraient au courant de ces doléances de la part des principaux acteurs du terrain. Un problème visuellement simple à remarquer, puisque les maillots de Villa deviennent très vite très foncés, du fait de la transpiration de Dibu Martínez et ses coéquipiers. Une source proche des joueurs, interrogée par le Telegraph, a ainsi témoigné : « Les joueurs doivent jouer avec des maillots trempés et c’est un problème qui doit être résolu. Ca ne peut pas durer toute la saison. Au bout de dix minutes, on dirait qu’ils ont sauté dans une piscine. » La meilleure solution semblent de refournir des maillots de meilleure qualité.

La goutte d’eau qui trempe le maillot.

