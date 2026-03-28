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Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

TM
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Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

Des mots doux. Interrogé suite à l’annonce du départ de Mohamed Salah de Liverpool cet été, son ancien entraîneur, Jürgen Klopp, a logiquement été dithyrambique envers l’international égyptien avec qui il a remporté huit trophées dont la Premier League et la Ligue des champions. « Depuis que je suis vraiment fan de Liverpool et que j’ai travaillé pour les clubs, il fait partie des plus grands de tous les temps, a soufflé l’Allemand. Quand on regarde les chiffres, on sait que c’est un joueur exceptionnel. Il a été un ambassadeur fantastique. »

« Nous avons eu des moments de friction »

Le directeur des sports de RedBull a tout de même reconnu qu’il avait eu quelques différents avec le Pharaon : « Travailler avec lui, c’est intense. Et il le sait. Nous avons eu des moments de friction, mais nous nous sommes toujours rapidement retrouvés, parce que nous voulions la même chose, le plus grand des succès. Klopp, qui a été entraîneur de Liverpool pendant près de 10 ans, a ensuite été un poil nostalgique en se rappelant ses accomplissements avec les Reds avant de parler de nouveau de Salah : L’un des plus grands joueurs du LFC va partir cet été. D’autres très bons joueurs sont partis avant lui, mais la vie continue et c’est ainsi que cela doit être. »

Rentrons, il commence à pleuvoir.

Les supporters de Liverpool dénoncent la cupidité de leur direction

TM

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