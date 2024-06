Pour Willy Sagnol, la qualification de la Géorgie est « totalement méritée »

Oh vas-y Willy, Willy ! Avec Mamardashviliiii !

Le sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, est revenu sur la première victoire du pays de 3,7 millions d’habitants à l’Euro, face au Portugal (2-0). Un exploit synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Les Géorgiens, qui défieront l’Espagne ce dimanche, disposent ainsi d’un bilan équilibré (une défaite contre la Turquie, un nul contre la Tchéquie, et donc une victoire face aux Portugais). Dans une interview donnée à L’Équipe ce vendredi, Sagnol se dit ainsi comblé : « Beaucoup [de joueurs] nous ont dit que c’était la folie au pays. Je n’ai pas encore beaucoup de mots pour décrire les émotions et la performance. »

Arrivé en 2021 sur le banc géorgien après deux échecs avec Bordeaux puis l’équipe de France Espoirs, l’ancien latéral estime surtout que le groupe géorgien fait « bien les choses » depuis le début de l’Euro. « Cette qualification est totalement méritée. On n’est que la Géorgie, on n’avait rien à perdre au départ et on est allé chercher notre qualification. On a rendu la Géorgie fière de la meilleure des manières. »

À confirmer dimanche.

