Pour Unai Simón, Joan García est celui qui se rapproche le plus de Thibaut Courtois

Le jeune Padawan apprend très vite. Pour Unai Simón, gardien de la Roja et de l’Athletic Club, Joan García est plus qu’une promesse : il s’agit déjà d’une valeur sûre. Le portier de 24 ans s’éclate dans les cages du Barça, assurant la relève de Marc-André ter Stegen. Arrivé en juillet dernier en provenance de l’Espanyol, le Catalan d’origine enregistre 15 clean-sheets.

« Courtois est un gardien qui évolue constamment à un très haut niveau, et Joan García est celui qui s’en rapproche le plus, tant par son niveau de jeu que par le nombre de points qu’il engrange, explique le barbu de 28 ans à l’émission « El Partidazo » de COPE Le Barça est au sommet grâce à des performances comme celle contre le Rayo ce week-end, et il faut le reconnaître. »

L’Espagne, bien garnie derrière

Qui peut s’asseoir à la table de Luis de la Fuente et dire « J’ai une défense plus solide que toi » ? Les quatre bonhommes gantés retenus par le sélectionneur des champions d’Europe 2024 sont loin d’être des ploucs : le solide Unai Simón, David Raya qui assure à Arsenal, Álex Remiro de la Real Sociedad et donc le nouvel espoir barcelonais Joan García. Mais pas de galère pour Unai, plutôt adepte du jediisme sur ce coup.

« Je ne sais pas si faire jouer Joan ou David est juste ou injuste, mais le football ne fonctionne pas comme ça, raconte le grand monsieur aux 56 sélections chez les A. À la fin, c’est l’entraîneur qui prend ces décisions. Dans tous les cas, il faut être un bon coéquipier, il faut être professionnel dans ce domaine, et quoi qu’il arrive, il faut accepter la décision. »

Le calme de Qui-Gon Jinn, la serviabilité d’Obi-Wan Kenobi.

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