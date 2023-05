Pour Pep Guardiola, « la Premier League est la compétition la plus importante »

Il commence déjà à se trouver des excuses…

Positionné pour réaliser un triplé Premier League – FA Cup – Ligue des champions qui n’a été réalisé qu’une seule fois dans l’histoire du foot anglais (Manchester United en 1999), Pep Guardiola a mis sa priorité sur le championnat. « Le plus difficile est à venir. Les joueurs de tennis qui disputent Wimbledon disent que le plus difficile, c’est de servir pour la victoire. La Premier League est la compétition la plus importante, car elle se déroule sur dix ou onze mois, chaque semaine. Il y a beaucoup d’émotions. Maintenant, nous savons qu’il nous reste trois matchs pour remporter le titre », a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi.

Alors que Manchester City reçoit Chelsea dimanche, les Citizens pourraient remporter leur neuvième titre de champions d’Angleterre avant même le coup d’envoi, si Arsenal venait à s’incliner la veille contre Nottingham Forest. Après les trois dernières journées de la saison, City affrontera Manchester United à Wembley en finale de la FA Cup (le 3 juin), puis l’Inter à Istanbul en finale de la Ligue des champions une semaine plus tard.

Après, il pourra sereinement s’envoler pour l’ESTAC et réaliser le triplé Ligue 2 – Coupe de France – Ligue de l’Aube.

