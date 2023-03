Pour Christophe Galtier, la saison du PSG ne se joue pas ce mercredi

Pas de pression pour Galette.

En conférence de presse, Christophe Galtier a dévoilé les ambitions parisiennes pour le match contre le Bayern Munich : « Jouer, jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait lors du match aller avec évidemment un autre plan de jeu, avec évidemment la présence de Kylian [Mbappé] pour avoir plus de profondeur et de percussion. Faire en sorte d’avoir beaucoup plus le ballon et d’être beaucoup plus haut sur le terrain. Si possible de récupérer le ballon beaucoup plus tôt dans le camp adverse munichois. » Il a par ailleurs avoué ne pas ressentir le fait que la saison de son équipe se jouait demain : « Non, personnellement, je n’ai pas ce sentiment. Quand on est au Paris Saint-Germain, évidemment que tous les matchs sont importants. […] On joue tous les matchs avec l’ambition de l’emporter. Le Paris Saint-Germain a cette volonté, cette détermination d’aller le plus loin possible dans cette compétition-là. […] En dehors du résultat, il y aura surtout [l’objectif] d’avoir ce comportement beaucoup plus agressif, beaucoup plus conquérant avec un match beaucoup plus complet que ce que nous avons fait au match aller. Si nous sommes dans cet état d’esprit, on a la possibilité évidemment de se qualifier. »

Concernant les incertitudes sur la présence de certains joueurs, Christophe Galtier s’est voulu rassurant : « Nordi Mukiele va mieux. […] Il va s’entraîner normalement, tout comme Achraf Hakimi qui va s’entraîner normalement. Concernant Marquinhos, il va aussi s’entraîner normalement. On fera le point à la fin de la séance, mais il me semble que les trois joueurs sont compétitifs pour demain. » Et au sujet de l’absence de Neymar et de l’impact que son absence a sur l’équipe, il a surtout évoqué la notion d’équilibre sans pour autant toucher à l’importance du joueur : « Oui, l’équipe est plus équilibrée de par le profil des milieux de terrain, mais est-ce mieux comme ça ? Avoir Ney est un atout supplémentaire sur le plan offensif pour marquer des buts. »

C’est probablement sa carrière au PSG qui se joue demain.

