Pierre-Emerick Aubameyang a signé à Marseille pour… faire des blagues

Des buts, des blagues et des bisous.

Voilà ce qu’est venu chercher Pierre-Emerick Aubameyang pour son retour en France, l’attaquant ayant signé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Chelsea. « Si je suis venu rechercher une sorte de solidarité, à l’OM ? Oui, ça fait du bien de retrouver au quotidien la langue française parce que je peux au moins faire mes petites blagues, a ainsi indiqué l’attaquant au micro de Prime Video. Il y a franchement un bon groupe, et ça se passe vraiment bien. »

<iframe loading="lazy" title="AUBAMEYANG RÉPOND À GIGNAC SUR LE VÉLODROME 🤩" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9l8K7_1iRms?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

« Le fait de porter ce maillot est extraordinaire, a un peu plus sérieusement continué l’ancien du Borussia Dortmund, d’Arsenal et de Barcelone. C’est un sentiment particulier, d’autant plus quand on rentre sur le terrain sur la musique Jump. C’est quelque chose d’extraordinaire, on a l’habitude de le voir à la télé depuis tout petit… Et puis, là, on le réalise en vrai. Mais j’aime encore plus la musique quand il y a un but, c’est celle-là ma préférée ! »

Une seule réalisation en neuf matchs de Ligue 1 cette saison, pour lui : peut mieux faire ?

