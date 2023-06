David Beckham met à la porte Phil Neville

Miami Vice.

Phil Neville vient d’être remercié par l’Inter Miami. L’ancien joueur de Manchester United paye sa mauvaise série de dix défaites sur les treize derniers matchs en saison régulière de MLS. The Herons ont de nouveau perdu face aux New York Red Bulls, 1-0, ce jeudi soir.

Club has parted ways with Phil Neville

The team has also announced that it has parted ways with Assistant Coach Jason Kreis. Inter Miami CF Assistant Coach Javier Morales will assume the role as Interim Head Coach effective immediately, while Assistant Coach Darren Powell,… pic.twitter.com/0vcrIpeZb8

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2023