Peter Crouch s’offre une belle glissade à Wolverhampton

Les attaquants de Liverpool ont intérêt à être plus inspirés à Molineux.

En plein avant-match du Wolverhampton-Liverpool, premier choc de cette cinquième journée de Premier League, Peter Crouch a offert une séquence plutôt marrante au public de Molineux. Et à tout internet. Engagé dans un duel avec Joe Cole pour déterminer lequel toucherait en premier la barre transversale depuis l’entrée de la surface, l’ancien attaquant anglais a glissé, se retrouvant par terre. Un bon moment de rigolade avec son compère de TNT Sports.

Not the best start to the weekend for @petercrouch 😅 pic.twitter.com/ndYN0s6MKn

— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 16, 2023