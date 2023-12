Personne ne réagit mieux que Manchester United

Tout est possible dans le théâtre des rêves.

Après 26 minutes de jeu, les sifflets sont descendus des tribunes d’Old Trafford pour devenir stridents. Ils n’ont pas pour autant glacé Alejandro Garnacho et ses coéquipiers, menés 0-2 par Aston Villa. L’attaquant de Manchester United, 19 printemps au compteur, a alors affiché une sérénité déconcertante pour inscrire un doublé. Accompagné de Rasmus Højlund, héros que l’on n’attendait plus, il a mené les Red Devils vers une victoire renversante (3-2) et Ô combien salvatrice.

Mais si Manchester United n’a pas tremblé, malgré sa saison délicate et son entame de match chaotique, c’est parce que ce club est tout simplement fait d’un autre bois. Cette rencontre est la quatorzième remportée en Premier League après avoir été mené de deux buts. Un record outre-Manche, tout simplement amélioré par les Mancuniens eux-mêmes. Selon Opta, la deuxième équipe qui a réussi à s’imposer le plus de fois après un tel retard au tableau d’affichage ne compte que neuf victoires. De quoi prouver que même blessée, la bête mancunienne n’est jamais vraiment morte.

Bon, contre Bournemouth, il n’y avait pas eu de miracle.

Harrison Manzala : « Ceux qui me connaissent savent que je suis un énorme geek »