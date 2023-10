Personne ne fait mieux que Mathys Tel en Europe

Erling qui ?

Encore buteur mardi en Ligue des champions pour donner la victoire au Bayern Munich sur la pelouse du FC Copenhague, Mathys Tel n’en finit plus d’affoler les compteurs en ce début de saison. Le jeune Français de 18 ans, déjà auteur de deux pions en autant de sorties en C1, pointe à 6 buts et 1 passe décisive en 10 matchs. Mais le plus impressionnant, c’est le ratio affiché par l’ancien Rennais, tout simplement le meilleur d’Europe avec un but inscrit toutes les 49 minutes cette saison. Le tout en n’ayant été titulaire que deux fois, en Coupe et Supercoupe d’Allemagne.

49 – Mathys Tel marque en moyenne un but toutes les 49 minutes avec le Bayern Munich cette saison, meilleur ratio toutes compétitions confondues pour un joueur évoluant dans un club des 5 grands championnats européens (min. 250 minutes jouées). Diamant. pic.twitter.com/UqqHdXvgnB — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2023

