Pernod-Ricard renonce à sponsoriser le PSG

Partenariat avorté.

Quelques jours après l’annonce d’un accord entre Pernod Ricard et le PSG, l’emblématique groupe marseillais fait machine arrière. La raison ? Une vague de protestations à Marseille, ville de la marque. L’idée de voir les bouteilles de whisky et champagne du groupe trôner aux côtés du club parisien a provoqué la colère des supporters de l’OM, mais aussi des politiques locaux, jusqu’au maire Benoît Payan.

Dans un communiqué, Alexandre Ricard, PDG du groupe, a expliqué avoir pris une décision « du cœur » : « J’ai pris cette décision pour le groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. […] Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. »

Ici c’est Pastis.

Ricard, un p’tit jaune qui fait voir rouge (et bleu)