Pep Guardiola considère la Ligue des champions plus dure qu’avant

Des conditions de travail qui se détériorent.

Interrogé en conférence de presse sur la Ligue des champions avant de retrouver Copenhague que son Manchester City a battu lors du huitième de finale aller, Pep Guardiola a rappelé à quel point cette compétition était compliquée. L’Espagnol est même allé plus loin, en indiquant que l’aventure dans cette épreuve était chaque saison un peu plus difficile.

« Le niveau augmente, ça devient de plus en plus dur. Avec Barcelone, j’avais le sentiment qu’on était en demi-finales minimum avant même que ça ne commence, a carrément osé l’entraîneur. Maintenant, c’est tellement difficile d’atteindre les demies… Les équipes sont meilleures, les entraîneurs aussi. Tout est plus compliqué que lorsque j’étais joueur ou entraîneur, à mes débuts. »

Sûr que ce genre de discours ne donne pas le smile…