Paulo Fonseca : « Nous avons fait deux grands matchs  »

Tête haute.

Quelques minutes après l’élimination de ses Dogues au bout de la séance de tirs au but lors des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca s’est présenté face à la presse et a tenu à retenir le positif de la soirée : « Ce soir, je suis très fier de ce que l’équipe a fait. On a fait deux grands matchs face à Aston Villa et nous aurions mérité de passer. Ce n’est pas facile de faire ce qu’on a fait face à un tel adversaire. Tactiquement, c’est une équipe qui aime jouer à l’intérieur, trouver des espaces entre les lignes et on ne leur en a pas donné. On a attendu les moments justes pour presser, mais malheureusement, c’est terminé. Je vais juste rentrer chez moi et vite penser au prochain match contre Strasbourg. Il va peut-être être encore plus important que celui de ce soir. »

Rideau.