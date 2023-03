Pas réaliste, Lyon concède le nul contre Lorient

Olympique lyonnais 0-0 FC Lorient

L’OL se rapproche des fameux 40 points

Malgré un bon nombre d’occasions franches, les Lyonnais n’ont pas su se défaire de Lorient ce dimanche, et continuent de patiner. Le premier acte, comme souvent cette saison avec l’OL, n’est pas exactement la définition du football champagne. Si les Rhodaniens ont le ballon, ils se heurtent à des Merlus regroupés dans un banc compact. Rayan Cherki apporte enfin un peu gaieté à cette rencontre en lançant joliment Bradley Barcola côté gauche, mais le Gone n’ouvre pas assez son pied pour tromper Vito Mannone (20e). Dans la foulée du corner suivant cette occasion, les Bretons se projettent en contre grâce à Stéphane Diarra, qui décale Bamba Dieng, seul dans la surface. L’ancien Marseillais ne fait pas honneur à la galette et envoie un missile largement au-dessus de la barre (21e).

Dès le retour des vestiaires, l’OL pousse, et Mannone sauve les siens en sortant un superbe arrêt devant la tête piquée de Maxence Caqueret qui reprenait un centre de Barcola (48e). Le portier italien se distingue de nouveau quelques minutes plus tard en repoussant un coup de casque puissant de Corentin Tolisso (51e). Barcola, encore servi par Cherki, a une occasion idéale pour ouvrir le score depuis l’entrée de la surface, mais sa frappe du gauche n’est pas cadrée (55e). Les Lyonnais commencent à se frustrer, notamment lorsque Cherki combine avec Johann Lepenant, mais manque son dernier geste (75e). Lorient tient le coup en fin de match et ramène un point de la capitale des Gaules.

Heureusement qu’il reste la Coupe de France pour Lyon.

Olympique lyonnais (4-3-1-2) : Riou – Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Tolisso (Aouar, 64e), Lepenant, Caqueret – Cherki – Sarr (Dembélé, 73e), Barcola. Entraîneur : Laurent Blanc.

FC Lorient (4-3-3) : Mannone – Kalulu, Talbi, Meïté, Le Goff – Abergel, Makengo (Ponceau, 69e), Le Fée – Diarra (Silva, 68e), Dieng (Koné, 75e), Cathline (Le Bris, 69e). Entraîneur : Régis Le Bris.

