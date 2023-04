Pas de sonorisation des arbitres en Ligue 1 la saison prochaine

Fini de bavarder.

La sonorisation des arbitres en France n’arrivera finalement pas. La FFF ayant formulé une demande auprès de l’IFAB en janvier pour la sonorisation des arbitres à partir de la prochaine saison de Ligue 1 puis en début avril pour la finale de la Coupe de France a en effet essuyé deux refus. « La FFF a initié toutes les démarches dont elle disposait pour mettre en place la sonorisation directe des arbitres comme le souhaitent les clubs, les arbitres, la Ligue de football professionnel et le Comité exécutif de la FFF. L’IFAB a clairement répondu non », a expliqué le président de la Commission fédérale des arbitres, Eric Borghini, à l’AFP. Un coup dur pour la FFF, Amazon et la Direction technique de l’arbitrage qui soutenaient clairement ce projet.

Borghini affirme toutefois que les arbitres de la finale de coupe, opposant Nantes à Toulouse, seront équipés de micros et qu’une diffusion en différé des extraits des échanges seront proposés. « On continuera à faire du lobbying pour la sonorisation des arbitres, on ne baisse pas les bras », a-t-il ajouté. Un système qui a récemment été proposé à l’occasion du match du 17 mars dernier entre l’OL et le FC Nantes qui comptait pour la 28e journée de Ligue 1. L’IFAB, qui gère les lois du jeu, n’a pas non plus accordé l’explication au public des décisions de la VAR qui avait été testé par la FIFA lors du Mondial des clubs en février dernier et qui sera de nouveau utilisé lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans organisée du 20 mai au 11 juin.

L’IFAB nous prive donc de sacrées pépites entre joueurs et arbitres.

