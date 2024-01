Ouverture d'une nouvelle enquête visant Nasser, après une plainte de son ancien majordome

En ce moment, c’est une affaire par jour pour Nasser Al-Khelaïfi.

Selon les informations du Monde, confirmées par le parquet de Paris, une enquête préliminaire visant le président du PSG a été ouverte il y a quatre mois (septembre 2023) pour d’« éventuelles infractions de travail dissimulé, et exploitation de personne vulnérable ». Cela fait suite à une plainte contre X déposée en mars 2023 par Hicham Karmoussi, ancien majordome de Nasser, pour « des faits de travail dissimulé, d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail, de harcèlement moral, de violences psychologiques, de menaces et de conditions de travail contraires à la dignité humaine ». Les deux hommes sont en guerre ouverte depuis de longs mois maintenant.

Dans cette plainte, Karmoussi accuse Nasser de ne lui avoir fait signer, pour la période allant de 2011 à décembre 2018, qu’un « contrat totalement factice avec un organisme intitulé “Smash Academy”, qui serait censé rémunérer un emploi, qu’il n’occupait plus depuis 2008, d’entraîneur de tennis ». Il accuse aussi NAK, toujours selon Le Monde, de lui avoir ordonné de dissimuler et détruire « d’éventuelles preuves d’infractions ». Il est également question de « comportements intimidants de son employeur », de « violences psychologiques » présumées « entre 2017 et 2020 », et de « menaces de mort » supposées, de la part d’Al-Khelaïfi, qui auraient « perduré jusqu’en 2020 ». D’autres accusations de Karmoussi sont au cœur de l’information judiciaire ouverte en 2023 par le parquet de Paris, en lien avec la détention, en 2020 au Qatar, du lobbyiste Tayeb Benabderrahmane.

