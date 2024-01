Ballon d’or : Les liens d’intérêts entre le PSG et Pascal Ferré, alors rédacteur en chef de France Football

Ce sont Mediapart et Le Monde qui le rapportent : dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le parquet de Paris en 2022 au sujet des affaires autour du PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, des policiers de l’IGPN ont épluché le contenu du téléphone de Jean-Martial Ribes, ex-directeur de la communication de Nasser al-Khelaïfi, et actuellement mis en examen pour sept délits dont « corruption » et « trafic d’influence ». Ils ont ainsi pu faire la lumière sur les liens étroits qui existaient, sur la période allant de 2019 à 2021, entre le club de la capitale et Pascal Ferré, à l’époque rédacteur en chef de France Football et donc chargé de l’organisation du Ballon d’or. Ferré est devenu il y a un an directeur des relations presse et médias de l’équipe première parisienne.

Comment le PSG et le Qatar ont infiltré le magazine « France Football » Par @yphilippin 👉‍ https://t.co/nRzXqiZEkQhttps://t.co/nRzXqiZEkQ — Mediapart (@Mediapart) January 6, 2024

On apprend ainsi que le 15 juillet 2019, Pascal Ferré a fait supprimer du fil info des sites de France Football et L’Équipe, à la demande de son « ami » Ribes, un article reprenant les informations de Mediapart qui mettaient en cause une commission potentiellement illégale versée par Nasser à l’agent de Javier Pastore en 2011. Par ailleurs, Ferré a été chouchouté par le PSG ces dernières années avec à plusieurs reprises des places au Parc des Princes offertes (notamment pour un PSG-Dortmund qui se disputait à huis clos), un voyage au Qatar tous frais payés en mars 2020, incluant vol et hôtel, et un vol aller-retour en classe affaires sur Qatar Airways payés par le gouvernement du Qatar pour 8986 euros, en mars 2021.

Ce deuxième séjour (durant lequel Ferré se voit offrir « cinq kilos de dattes » dans sa chambre d’hôtel à son arrivée) donnera lieu à deux articles écrits par le rédacteur en chef dans le magazine, dont un portrait de Nasser avec en « une » le titre « Le prince du désert ». Il est aussi arrivé à Ferré de demander des faveurs au PSG, comme lorsqu’il sollicite Nasser en juillet 2019 pour organiser au Qatar la première étape du « Trophy Tour du Ballon d’or ».

Ballon d’or : les cadeaux du PSG à un ancien journaliste de « France Football » https://t.co/O8MibXFPxN — Le Monde (@lemondefr) January 6, 2024

Selon Mediapart, les cadeaux offerts par le PSG à Ferré feraient partie d’une tentative de lobbying autour du Ballon d’or, remporté par Lionel Messi en novembre 2021 alors qu’il portait justement les couleurs parisiennes. « On va faire le lobbying, donc faisons le déjeuner avec Pascal », a d’ailleurs écrit (selon Mediapart) Ribes à Nasser Al-Khelaïfi le 18 septembre 2021, à la veille d’un rendez-vous entre les trois hommes, dans le salon VIP du Parc des Princes.

Kylian Mbappé : « J’ai perdu la spontanéité »