Nasser porte plainte pour « violation du secret de l'enquête »

Ce vendredi, les avocats de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG en pleine tourmente judiciaire, ont annoncé avoir déposé des plaintes contre X auprès du parquet de Paris pour dénoncer des violations du secret de l’enquête « orchestrées » et « tronquées ». Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, Renaud Semerdjian et Francis Szpiner écrivent : « Nous déplorons les violations orchestrées, orientées, parcellaires et tronquées du secret professionnel, du secret de l’enquête et du secret de l’instruction, qui n’ont pour seul objectif que de travestir la réalité des faits et de faire pression sur la justice et sur l’opinion publique. Nous constatons depuis plusieurs semaines de nombreuses publications dans différents médias reprenant une sélection partiale des éléments et documents issus d’informations en cours », dénoncent les avocats.

Dans le cadre de l’information judiciaire des « barbouzeries » du club de la capitale, des perquisitions ont été menées ce lundi au ministère de l’Économie et des Finances. Nasser Al-Khelaifi est, selon ses conseillers, « victime notamment d’atteintes à la dignité de sa personne et à sa réputation ».

