Papu Gómez se relance à Monza

Comment on dit rebond en italien ?

« Je suis toujours en train d’attendre la bonne opportunité. Si elle n’arrive pas, je pourrais envisager de me retirer, oui. » Champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Papu Gómez n’avait plus de club depuis la résiliation de son contrat avec le Séville FC l’été dernier. Il avait donc dévoilé dans une interview publiée par L’Eco di Bergamo qu’il pensait à ranger les crampons. Sauf que la bonne opportunité est arrivée. Et elle nous vient de l’Italie, de Monza. Il retourne du côté de l’élite transalpine pour une aventure d’au moins un an, après sa belle expérience du côté de l’Atalanta Bergame.

Plaisir.

