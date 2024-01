Paganelli : « Je faisais la plonge dans le resto de ma femme »

Mise au vert difficile pour Paganelli.

Quand Laurent Paganelli commence sa carrière avec Saint-Étienne à quinze ans, dix mois et cinq jours face au PSG, on lui promet une grande carrière. Celle-ci s’arrêtera pourtant à 27 ans, après un peu moins de 200 matchs en Ligue 1. Le début d’une descente aux enfers comme il le raconte dans les colonnes de L’Équipe ce 4 janvier : « Moi, je suis descendu au plus bas, j’ai connu la cassure totale. Devoir retourner dans mon quartier à Avignon sans un franc… J’étais à la rue complet. Je devais me débrouiller, car je n’avais plus rien du tout, je faisais la plonge dans le resto de ma femme. »

Aujourd’hui mascotte de Canal+, Paganelli raconte comment la chaîne est venue le chercher alors qu’il était au fond du trou : « On est d’une génération qui a connu beaucoup de cicatrices intérieures. Je faisais la plonge dans le resto de ma femme quand Canal m’a sauvé la mise. C’est pour ça d’ailleurs que je leur suis resté fidèle derrière. Moi, j’ai eu de la chance, mais beaucoup d’entre nous ne l’ont pas eue. »

