Ousmane Dembélé fait un don majeur à son club formateur d’Évreux

Il est loin, le Dembouz qui laissait son appartement de Dortmund dans un état second.

Ce samedi, Ousmane Dembélé a fait un don de 100 000 euros à son club formateur d’Évreux (qui est aussi celui de Dayot Upamecano), en grande difficulté financière depuis son accession en National 2, et pénalisé d’un retrait de trois points plus tôt dans la saison. C’est le maire de la commune normande, Guy Lefrand, et le président du club, Samuel Brigantino, qui l’ont annoncé et ont tenu à le remercier personnellement sur la page Facebook de l’EFC 27.

« Ousmane a toujours soutenu le club et nous permet aujourd’hui, avec l’accompagnement de nos éducateurs et bénévoles, d’offrir à nos 700 licenciés de meilleures conditions pour pratiquer leur discipline, et suivre ses pas. Son geste généreux exprime à quel point, Ousmane n’a jamais perdu de vue son club formateur, et montre ici, la voie de l’humilité. C’est un acte d’une grande valeur à nos yeux », se sont exprimées conjointement les deux personnalités.

Qui doutait vraiment de l’altruisme de l’ancien meilleur passeur de Liga ?