Ousmane Dembélé : «  Il va falloir contrôler ses émotions en finale »

À 24 heures de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter, Ousmane Dembélé s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour livrer ses impressions. L’attaquant parisien n’a pas tari d’éloge pour évoquer les Nerazzurri de son pote Marcus Thuram. « L’Inter Milan, c’est une très belle équipe. Ça fait quatre, cinq ans qu’ils jouent ensemble, ils se connaissent par cœur. C’est une équipe très physique, mais qui joue très bien au ballon. Ils savent défendre, bien attaquer, faire le dos rond pendant le match. Il va falloir être sérieux jusqu’au bout et ne rien leur laisser, parce que rien qu’un moment de déconcentration peut se payer cash. Et il va falloir être concentré jusqu’à la fin parce que c’est une très très grande équipe. »

« Beaucoup de tensions »

S’il n’a pas toujours été irréprochable lors des finales qu’il a disputées dans sa carrière (on repense à son abominable match contre l’Argentine en 2022), Dembélé a assuré être totalement concentré et en confiance avant cette rencontre historique pour le club de la capitale. « Je prépare très bien cette finale, j’en rêve depuis que je suis petit. Je suis très calme et concentré. Je dois rester focalisé sur le jeu, sur l’équipe, et pas seulement sur moi. Tout le monde me parle du Ballon d’or. Mais comme je l’ai dit, avant de penser au Ballon d’or, il faut gagner la Ligue des champions. Quand tu es joueur du PSG, il y a bien plus important que les trophées individuels, tu dois penser à ramener ce trophée-là. »

Parmi les points abordés, Dembélé a mis l’accent sur l’aspect émotionnel, l’une des clés du match selon lui pour espérer l’emporter samedi. « Il va falloir contrôler ses émotions, car on sait qu’il y a énormément d’excitation autour de cette finale de Ligue des champions. Nous-mêmes, on est excités ! On se l’est répété toute la semaine : il va falloir jouer avec calme, avec sérieux, et avec le sourire aussi, car ce sont des moments incroyables… Ça sera une rencontre avec beaucoup de tensions. »

Pas question d’être remplacé dès la 40e minute cette fois.

