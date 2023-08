On connaît déjà le classement final de la Ligue 1 !

À quoi ça sert de jouer ?

The Analyst et Opta ont décidé de réaliser une étude pour savoir qui remportera la saison 2023-2024 de Ligue 1. Grâce à une simulation effectuée 10 000 fois, rien que ça, ils ont pu établir un classement plutôt cohérent. Cette répétition multiple a permis à 14 clubs différents de remporter le titre en fin de saison. Mais dans la version finale, c’est bien le Paris Saint-Germain qui s’impose. Avec 55,5 % de victoires lors des calculs, le club de la capitale écrase la concurrence puisque le RC Lens, encore deuxième, ne l’emporte que dans 21,4 % des cas.

La moyenne s’effondre ensuite avec l’Olympique de Marseille, troisième avec 6,3 % de chances de terminer en tête, talonné par le LOSC, quatrième et ses 6,2 %. Le principal perdant de l’histoire est l’AS Monaco qui descend à la septième place théorique de Ligue 1 – comme quoi, Philippe Clément ne faisait pas du si mauvais travail. Après leur saison dernière remarquée, Reims, Clermont et Lorient rentrent dans le rang et se remettent à jouer le maintien en terminant respectivement douze, treize et quatorzième. Ce sont d’ailleurs les deux promus qui font l’ascenseur et retournent directement en Ligue 2. Dans 73,1 % des simulations, Le Havre est relégué et termine même dernier dans 46,6 % des cas. Le FC Metz est également relégué dans 64,4 % des calculs d’Opta.

Même comme ça Lyon n’ira pas en coupe d’Europe.

