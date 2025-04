Pablo Longoria lance un appel au calme... sur LinkedIn

Cher réseau…

Après la gifle reçue à Monaco (3-0) et en pleine tempête sportive, Pablo Longoria a choisi de sortir du bois. Le président de l’OM, suspendu depuis sa sortie polémique à Auxerre, a publié un message sur… LinkedIn. Oui, LinkedIn. Pas vraiment l’endroit où on s’attend à lire un cri du cœur marseillais, mais soit.

« Ce club ne se construira jamais sur la division »

Dans ce post sobre et sans hashtag #OpenToWork (pour l’instant), Longoria appelle à « l’union sacrée » avant la réception de Montpellier samedi soir au Vélodrome (21h05). « Je comprends la frustration. Et je comprends la colère. Mais ce club ne se construira jamais sur la division », écrit-il, tout en assumant « avec lucidité, calme et détermination » la responsabilité du projet.

Il en profite pour saluer les supporters, irréductibles même à Louis-II : « Cette fidélité ne se commente pas. Elle se respecte. Elle se mérite. » Troisième à cinq journées de la fin, l’OM reste maître de son destin mais voit fondre Lyon, Lille et Strasbourg dans le rétro.

Longoria tente donc un dernier coup de collier numérique : « Je crois profondément en ce que nous faisons. Ce groupe est capable de se relever. » Samedi soir, c’est sur la pelouse que ça se jouera. Et par chance, ce sera contre un Montpellier qui ne donne pas cher de sa peau cette saison.

Blaise Matuidi fait des émules.

Marseille : SOS défense !