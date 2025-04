Blaise Matuidi hyperactif sur LinkedIN

Attaquant, défense.

En 2015, Niska sort Matuidi Charo et fait sauter les enceintes. En 2025, c’est Blaise lui-même qui en fait une leçon de marketing. Sur LinkedIn, le champion du monde devenu entrepreneur raconte comment ce tube est en réalité une masterclass de « branding » (quelle horreur).

« Le guerrier », « celui qui gratte », « qui lâche rien »… En un mot : charo. « Ultra populaire, Niska a résumé tout un état d’esprit », écrit Blaisou, surnom validé. Pour lui, trop d’entrepreneurs oublient qu’un bon pitch, une bonne marque, ça ne doit pas ressembler à un exposé de CM2. Ça doit embarquer. Faire vibrer. Se retenir en une phrase. Comme un bon vieux Matuidi Charo. Et si vraiment vous voulez que votre boîte perce, faites même la choré. À vos risques et périls.

Les posts LinkedIn de Blaise Matuidi c’est pour m’éteindre pic.twitter.com/bpvMqIdIP1 — ✨Dokiste🇫🇷✨ (@dokiste_) April 10, 2025

Depuis sa retraite, Matuidi multiplie les projets. Passé par Qui veut être mon associé ?, il développe avec la start-up Playse une plateforme d’entraînements pour enfants où technologie et plaisir du jeu se rencontrent. Et il alimente donc depuis peu son LinkedIn comme il couvrait les ballons.

Dans un autre post, il balance : « Ce qu’on ne vous montre pas dans les vestiaires, c’est qu’on n’est pas tous amis (loin de là), et le gérer, ça transforme la performance d’une équipe. » Il y évoque les vrais obstacles au collectif : l’individualisme, les coups bas entre concurrents, la perte de confiance. Mais il conclut avec ce mantra aussi valable en start-up que pour soulever une Coupe du monde : « Moins d’ego, plus d’entraide, et un groupe homogène. Et vous irez titiller les sommets. »

Mais fait-il partie des 456 374 utilisateurs LinkedIN à avoir commencé un post nul par « Bref » au mois de février ?

