Paulo Fonseca : «  Nous aurons une équipe qui luttera pour gagner tous les matchs »

Optimiste, le Paulo.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, publié ce vendredi soir, l’entraîneur de l’Olympique lyonnais Paulo Fonseca est revenu sur les derniers mois agités du club rhodanien. Le coach portugais, qui affrontera avec son groupe le Bayern Munich ce samedi après-midi, s’est réjoui du stage en Autriche avant de s’exprimer sur sa situation : « Il n’y a pas un moment où je me suis senti fragilisé parce que John n’était plus là, les gens du club croient en mon travail. Si à un moment je ne sens plus cette confiance, je devrai partir. Je n’ai jamais senti ça. »

« Une équipe qui luttera pour gagner tous les matches. »

Après avoir échappé de peu à la relégation administrative en Ligue 2, Fonseca est conscient que son club ne peut plus investir comme les grosses écuries du championnat mais reste globalement assez serein, malgré les difficultés financières :« Je suis toujours très positif. Je crois depuis le premier jour en Michael (Gerlinger directeur général) et Matthieu (Louis-Jean, directeur sportif) […] Je promets aux supporters que nous aurons une équipe qui luttera pour gagner tous les matchs. »

Rendez-vous à Lens dans deux semaines.

