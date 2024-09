Mattéo Guendouzi explique le choix d’Adrien Rabiot

Adrien Rabiot a signé à Marseille, et tout le monde commence à s’y faire.

Pourtant, beaucoup se demandent encore pourquoi le milieu de terrain a décidé de s’engager pour le club phocéen plutôt que de partir pour une équipe évoluant en Ligue des champions. Libre de tout contrat, l’ancien de la Juventus avait en effet d’autres possibilités pour poursuivre sa carrière.

🔵⚪️ 🇫🇷 Matteo Guendouzi s’exprime sur Adrien Rabiot à l’OM : " Il a vraiment hâte en tout cas de découvrir le VÉLODROME , la FERVEUR et ça vraiment c’est quelque chose de PRIMORDIAL aussi dans son choix je pense." 💙🤍 #TeamOM pic.twitter.com/yQM5GCNBij — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 25, 2024

Mais Mattéo Guendouzi a, de son côté, peut-être la réponse. « Il a vraiment hâte de découvrir le Vélodrome, la ferveur… Et ça, je pense que c’est quelque chose de primordial dans son choix », a ainsi noté le joueur de la Lazio et ex de l’OM, au micro de Free FOOT.

S’il ne la connaît pas déjà, la nouvelle recrue devrait également rencontrer la ferveur du Parc des princes…

