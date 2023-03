Olivier Giroud invite un enfant victime de harcèlement à San Siro

Un moment avec Jésus, euh Giroud.

Ce vendredi, Olivier Giroud a invité le jeune Maël, 10 ans, à San Siro, pour assister à l’une des prochaines rencontres de l’AC Milan. L’enfant, originaire de Saône-et-Loire, a été déscolarisé après avoir été victime de harcèlement de la part d’un seul et même camarade de classe pendant plusieurs années.

Interrogé sur RTL, Giroud s’est montré particulièrement bouleversé par cette histoire : « Maël, si tu m’écoutes, je trouve que tu es un garçon très courageux pour ton âge. J’ai beaucoup d’admiration pour ce que tu as dit, d’avoir la volonté et le courage de parler de ces événements touchants et tristes, qui ne devraient pas arriver. J’aimerais en parler un peu plus avec toi et te rencontrer si tu es d’accord. Je te propose de venir voir un match de Milan », s’est exprimé le recordman de buts en équipe de France, également papa d’une fille du même âge. Invitation aussitôt acceptée par Maël et son paternel, qui a avoué que son fils était « touché par cette attention, tant il adore le football ».

La classe ne s’achète pas.

