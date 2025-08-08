S’abonner au mag
Nzonzi retrouve l’Angleterre !

Nzonzi retrouve l&rsquo;Angleterre !

Joyeux homecoming comme ils disent !

Alors qu’il avait déjà annoncé la fin de son aventure en Iran pour des raisons de sécurité, Steven Nzonzi vient de trouver un nouveau point de chute, et il n’atterri pas en terre inconnue ! En effet, l’ancien romain, rennais ou sévillan retourne dans un coin qu’il connaît à la perfection : Stoke City. Aujourd’hui en Championship, les Potters ont déjà accueilli Nzonzi entre 2012 et 2015, pour 120 matchs et trois des plus belles années du club en Premier League.

À quelques mois de fêter ses 37 ans, le champion du monde (20 sélections) va devoir se remettre à niveau et surtout en forme, lui qui a tout de même joué 33 matchs de championnat l’an dernier, mais qui n’a plus foulé une pelouse depuis la mi-mai. Il a d’ailleurs confié au site du club devoir terminer « sa présaison », même s’il s’entraînait sur ses infrastructures depuis la fin juillet. C’est la première fois de sa carrière qu’il va évoluer en Championship, où il devrait être accueilli en héros, a minima à domicile.

Un championnat qui reprend d’ailleurs ses droits dès ce soir !

Une légende galloise va prendre sa retraite

