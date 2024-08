Nouvelles règles pour les arbitres de Premier League

Encore plus de transparence.

La Premier League va prendre le taureau par les cornes pour éteindre les polémiques liées aux liens entre les arbitres du championnat et leurs supposés clubs de cœur. Cette décision fait suite au match houleux entre Nottingham Forest et Everton (0-2), disputé en avril dernier et lors duquel l’arbitre vidéo, Stuart Attwell aurait « oublié » de siffler un penalty en faveur des Reds. Nottingham avait alors crié au scandale, révélant les accointances de l’arbitre avec Luton, également en course pour le maintien. Coïncidence ou conflit d’intérêts ?

Une affaire qui avait provoqué un tollé et la FA n’a pas tardé à réagir. Désormais, chaque arbitre devra remplir un questionnaire déclarant ses affiliations et intérêts personnels et les réponses seront rendues publiques. Howard Webb, patron de l’arbitrage anglais, précise que « cette transparence vise à dissiper les suspicions et à restaurer la confiance des fans. »

Avec cette nouvelle règle, les arbitres devront désormais jouer franc jeu !

