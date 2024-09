Domenico Tedesco : « J’aurais dû être plus courageux à la mi-temps contre la France  »

Nouveau cycle au Plat Pays.

Après l’Euro très décevant des Belges, le sélectionneur Domenico Tedesco a décidé d’en faire réagir certains en dévoilant une liste surprise. Pas de Leandro Trossard, d’Axel Witsel et de Yannick Ferreira Carrasco, mais quelques jeunes pousses comme Julien Duranville, Arne Engels ou encore Koni de Winter.

Le technicien germano-italien a expliqué ses choix devant la presse, juste après avoir dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de Ligue des nations : « Nous avons pris la décision d’utiliser les six mois que nous avons devant nous pour expérimenter, donner plus d’espace à certains jeunes. Nous allons voir de nouveaux visages, les voir performer au plus haut niveau. » Il est aussi revenu sur le cas de Thibaut Courtois, qui boude sa sélection nationale tant que le technicien de 38 ans sera en place : « Il a été très clair et très ouvert avec nous sur sa décision de ne pas être disponible. »

Mais l’ancien coach de Leipzig n’a pas fait que rejeter la faute sur les autres, il a aussi exprimé son mea culpa à la suite de l’Euro raté des Diables rouges. « J’aurais dû être beaucoup plus courageux contre l’Ukraine. On n’a pas pu prendre de plaisir dans cet Euro. J’aurais dû être plus courageux et tenir un autre discours à la mi-temps de la France. Contre les Français, on s’est trop adaptés à l’adversaire. C’est une erreur. […] Je ne blâmerai jamais un joueur, parce qu’il n’y a personne à blâmer. J’assume mes responsabilités. S’il y a quelqu’un à blâmer, c’est moi. Vous pouvez me blâmer, mais pas les joueurs, parce qu’ils ont tout donné. »

Une petite introspection, ça fait jamais de mal à personne.