Noël Le Graët a acheté des chèvres pour s’occuper dans sa nouvelle vie

Officiel : Noël Le Graët rachète l’En Avant Guingamp.

L’ancien président de la FFF était attendu au siège de la Fédération ce samedi pour l’assemblée générale, trois mois après sa démission de la tête de l’instance. La première apparition publique de celui qui partage désormais sa vie entre la Martinique, Paris et Guingamp, à en croire Le Parisien. Mi-avril, l’ancien président de l’EAG affirmait même auprès du journal s’être éloigné du monde du ballon rond ces derniers mois. « Je suis loin du foot, j’ai acheté quelques chèvres pour les élever », affirmait-il alors auprès du journal.

Toujours sous le coup d’une enquête préliminaire pour harcèlement moral et sexuel, Noël Le Graët se rend encore de temps en temps au siège de la Fédération, notamment pour y faire profiter de son réseau, poursuit Le Parisien. Entre deux moments passés avec ses biquettes, Le Graët garde également le contact avec le sélectionneur Didier Deschamps, comme la reconnu l’intéressé en conférence de presse : « J’ai gardé des contacts avec Noël Le Graët de part ce qu’on a vécu ensemble. J’aurai toujours beaucoup de respect et de reconnaissance par rapport à ce qu’il a fait pour moi. On peut être amené à se parler, se voir sans que cela change quoi que ce soit pour l’actuel président de la Fédération. »

L’ombre du big boss plane donc toujours, au mois un peu.

