Niort et le Red Star n’arrivent pas à se départager

Niort 1-1 Red Star

Buts : Ecuele Manga (23e) pour les Chamois // Anani (69e) pour l’Étoile rouge

Une mi-temps chacun, pas de jaloux.

Dans le choc au sommet de National, le leader audonien a réussi à ramener un point du déplacement chez le troisième (1-1). Sous une pluie diluvienne, les hommes de Habib Beye se sont fait peur en première période, mais continuent leur série d’invincibilité qui dure depuis la troisième journée. Bien plus dominants en début de partie, les Chamois niortais aurait pu concéder l’ouverture du score contre le cours du jeu. La tête de Cheikh Ndoye aux six mètres a été parfaitement repoussée par Paul Delecroix pour éviter ce hold-up (21e). Bruno Ecuele Manga, rectifie rapidement le tir. Sur le cinquième corner de son équipe, le Niortais rate sa tête, mais voit le ballon terminer sa course au fond des filets adverses (1-0, 23e). Le Red Star est, petit à petit, sorti de sa boîte, jusqu’à toucher la barre transversale par l’intermédiaire de Kémo Cissé sur une frappe puissante, mais déviée, avant que Paul Delecroix ne sauve encore les siens sur la continuité de l’action (36e).

Au retour des vestiaires, les Audoniens ont continué d’appuyer là où ça fait mal. Moins serein, Paul Delecroix aurait pu se faire surprendre sur une sortie ratée (56e), une tentative de la tête trop imprécise de Loïc Kouagba sur coup franc (60e) ou une frappe lointaine de Damien Durant s’écrasant sur la barre transversale (68e). Après avoir plié, le portier des Chamois a finalement rompu face au renard des surfaces, Achile Anani, qui profite d’une imprécision de Siddi Cissé pour égaliser (1-1, 69e). Après une salve de changements offensifs, Niort s’est réveillé. Seul dans la surface, Marks Inchaud se procure une frappe en angle fermé et bute sur le poteau gauche du Red Star (73e). Avec ce point du nul, les Chamois reviennent tout de même au contact de Rouen à la deuxième place de National. Les Audoniens restent seuls en tête.

Chamois niortais (4-4-2) : Delecroix – Durivaux, Benchamma, Ecuele Manga, Bernard – Bouekou, Renel, Zemzemi (Termin, 72e), Cissé (El Kaddouri, 72e) – Inchaud, Elphège (Anaba, 72e). Entraîneur : Philippe Hinschberger.

Red Star (4-2-3-1) : Beunardeau – Doucouré, Meyapya, Kouagba, El Hriti – Dembi, Hachem – Cissé (Durand, 63e), Ifnaoui (Botella, 89e), Benali (Ikanga, 89e) – Ndoye (Anani, 63e). Entraîneur : Habib Beye.