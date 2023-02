Nice accroché par Reims

OGC Nice 0-0 Stade de Reims

Kasper le Grand.

Dans le choc des tubes de ce début d’année, Nice a concédé le match nul face à Reims à l’Allianz Riviera ce samedi après-midi (0-0). Désireux de continuer sur leur lancée et de s’inviter dans la course à l’Europe, les Aiglons ont assiégé d’entrée la cage de Diouf. Moffi, lancé dans la profondeur par Ramsey, a frappé en force, mais la balle a terminé sa course dans le petit filet (3e). Pendant que le staff rémois donnait de la voix sur le bord du terrain, Thuram a réalisé une percée supersonique (15e). Le fils de Lilian, très en jambes lors du premier acte, n’a pas réussi à accrocher le cadre, mais, à l’image de son rush solitaire, Nice a démarré tambour battant la rencontre. Sur un coup franc de Ramsey, Todibo a l’occasion de crucifier Diouf, mais sa volée du pied droit s’envole dans les tribunes (22e). À l’issue du premier acte, les hommes de Digard ont pu nourrir des regrets de ne pas avoir profité de l’apathie rémoise pour prendre les devants.

Transformé au retour des vestiaires, Reims va obtenir un penalty à la suite d’une faute de Todibo sur Balogun. Le meilleur buteur du championnat a tremblé, cette fois en choisissant le côté gauche, le même que Schmeichel, qui l’empêche d’inscrire son 16e but cette saison (55e). La physionomie de la rencontre a totalement changé en deuxième période. Bien plus conquérants, les hommes de Still auraient pu repartir avec les trois points, mais la tête de l’entrant Van Bergen passe de peu à côté du but du portier danois (80e). Comme à l’aller, score nul et vierge entre les deux formations qui continuent d’engranger des points. Nice revient provisoirement à deux unités de Rennes, 6e, tandis que Reims, qui bat son record d’invincibilité avec ce 16e match consécutif sans défaite en championnat, s’octroie la 10e place.

Et les deux coachs peuvent rester invaincus et bons copains.

Nice (4-3-3) : Schmeichel – Bard, Todibo, Dante, Lotomba – Ramsey (Ndayishimiye, 75e), Boudaoui, Thuram – Laborde (Bouanani, 75e), Moffi (Barkley, 89e), Diop (Brahimi, 65e). Entraîneur : Didier Digard.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Foket, Keita (Busi, 70e), Abdelhamid, De Smet – Lopy, Matusiwa – Ito, Flips (Cajuste, 61e), Maolida (Van Bergen, 61e) – Balogun (Sierhuis, 89e). Entraîneur : Will Still.