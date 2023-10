Neymar a quelque chose à dire sur l’état des pelouses en Iran

À ce niveau, même la pelouse de Gabriel-Montpied est un billard.

À deux jours de recevoir Al-Hilal en Ligue des champions asiatique, le stade du club iranien de Nassaji semble fâché avec l’état de sa pelouse. En effet, on peut voir circuler certaines vidéos sur les réseaux sociaux, montrant le gazon dans un état déplorable et en plein processus de réparation. Différentes rumeurs ont circulé sur les raisons de cet état catastrophique, comme celles d’une eau contaminée pour arroser le terrain, conduisant le procureur adjoint de Téhéran à venir constater les dégâts par lui-même.

This is not possible 🤦🏽‍♂️😂 — Neymar Jr (@neymarjr) October 1, 2023

Tenu en échec lors de la première journée de compétition, Al-Hilal affronte le Nassaji Mazandaran ce mardi à 18h et doit s’imposer pour ne pas se mettre dans une position délicate en vue de la qualification, alors que les Iraniens n’ont plus évolué dans leur stade depuis la fin août. Certainement inquiet pour ses chevilles, on peut au moins constater que Neymar suit encore les comptes Twitter francophones.

Quand on pense que certains clubs se plaignent des dégâts occasionnés par la Coupe du monde de rugby.

