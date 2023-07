Newcastle présente son nouveau maillot par erreur

Quoi de plus normal que de faire des boulettes avec un Italien ?

Après s’être offert le joli coup Sandro Tonali, Newcastle a tenu à présenter comme il se doit sa nouvelle recrue. Flanqué du nouveau maillot des Magpies, l’Italien découvre sa nouvelle demeure : St James’ Park. Le club s’empresse évidemment de filmer, et diffuser, les premiers pas de l’ancien Milanais dans son antre. Plutôt logique, sauf que dans les vestiaires, au milieu des nouvelles tenues que le club portera à domicile cette saison, trône un maillot jaune qui n’équipait pas les ouailles d’Eddy Howe lors du dernier exercice.

👀 | Have the club accidentally revealed the home keeper kit?
#NUFC

