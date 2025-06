Nasser al-Khelaïfi remercie tous les anciens joueurs du PSG, « même Kylian »

Un sacré budget cartes de remerciement.

Dans une interview donnée au média britannique Talk Sport, Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain depuis le 4 novembre 2011, a tenu à rappeler l’importance de tous les joueurs passés sous les couleurs du PSG depuis plus de treize ans. « Je voudrais remercier tous les joueurs honnêtement, les premiers joueurs que nous avons signés, Javier Pastore était dans notre projet, notre ex-capitaine Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Thiago Motta. Tous, honnêtement, Di María, tous ces joueurs… Et, je dirai quelque chose de vraiment important, même Neymar, Messi, Kylian, ce qu’ils ont aussi fait pour le club, je ne l’oublierai jamais. Ils ont fait partie du succès, nous ne l’oublierons jamais », a-t-il déclaré.

La stratégie a bel et bien changé au PSG

Cependant, le président du club note une vraie différence avec le collectif qui a soulevé la coupe. « Des joueurs stars fantastiques, mais les stars jouent pour l’équipe, et non l’équipe qui joue pour les stars, et c’est là la différence aujourd’hui. Nous avons des jeunes joueurs affamés qui veulent mourir pour le maillot, ils veulent tout donner pour le club, pour l’équipe et pour les fans. »

Nasser a également tenu à réaffirmer la volonté de faire jouer les jeunes, une volonté affichée et partagée avec Luis Enrique, qui a tout de même fait entrer Senny Mayulu, titi parisien de 19 ans et buteur en finale de Ligue des champions, ainsi que Warren Zaïre-Emery.

L’année 2025 est un long fleuve tranquille pour Paris.

