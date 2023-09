Nasser al-Khelaïfi prolonge son bail à la tête de l’Association des clubs européens

Et hop, déjà un premier succès européen pour le PSG cette saison.

À la tête de l’Association des clubs européens depuis le printemps 2021 et l’affaire de la Superligue, Nasser al-Khelaïfi conservera son poste pour les quatre prochaines années. Le président du Paris Saint-Germain a été réélu ce jeudi lors de l’assemblée générale de l’ECA qui se tenait à Berlin.

Introducing the ECA Chairman & Vice-Chairs for the 2023-27 cycle, ahead of today's press conference at the 30th ECA General Assembly in Berlin. #WeAreECA #HeartofFootball #WeAreECA pic.twitter.com/3mASf5tblx — ECA (@ECAEurope) September 7, 2023

« Nous avons parcouru un long chemin au cours du dernier cycle. Le rôle des clubs dans les décisions qui façonnent le football européen a énormément évolué. Aujourd’hui, nous sommes une institution dynamique, démocratique et inclusive, qui cherche à influencer et à faire entendre la voix du plus grand nombre, et non de quelques-uns », a rappelé le Qatarien dans un communiqué en conclusion de cette journée.

Tout ce qu’a permis de démontrer le Mondial organisé dans son pays en somme…

