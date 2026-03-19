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Sophia Chikirou prend position sur la vente du Parc des Princes au PSG

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Sophia Chikirou prend position sur la vente du Parc des Princes au PSG

Vendre ou ne pas vendre ? La course à la mairie de Paris bat son plein, avec une question qui ronge les supporters du Paris Saint-Germain : le Parc des Princes sera-t-il vendu à QSI ? Rachida Dati, candidate LR et Emmanuel Grégoire, candidat PS se sont montrés favorables à une vente de l’enceinte parisienne, alors que leur opposante Sophia Chikirou est contre la cession du Parc.

La représentante de LFI a défendu son choix lors du débat du second tour des municipales parisiennes sur BFMTV. « Je ne dis pas que le PSG disparaîtra, au contraire. Je pense qu’il restera mais il faut savoir tenir tête. Si vous n’êtes pas libre, vous cédez, assure la députée candidate. Je ne vends pas le Parc des Princes. Vous verrez que je suis tout à fait capable de garder le PSG et le Parc des Princes. »

Le PSG, c’est le Parc des Princes ; le Parc des Princes, c’est le PSG.

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