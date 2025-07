La famille de Beraldo a vécu un voyage rocambolesque vers New York

La belle aventure du jour.

Petit contretemps pour les proches de Lucas Beraldo à la veille du choc face au Real Madrid en demi-finales de Coupe du monde des clubs. Attendus à New York pour le match entre le PSG et le Real Madrid, son père et sa compagne ont vu leur trajet prendre une tournure imprévue.

Un retard de trois heures sur leur vol depuis São Paulo les a empêchés de prendre leur correspondance à Washington. Résultat : plus d’avion, mais un plan B sorti tout droit d’un road trip improvisé, comme raconté par Globo.

Une voiture de location avec des fans de Fluminense

Au comptoir de la compagnie, le duo tombe sur trois supporters de Fluminense, dans la même situation, eux aussi attendus pour la demi-finale de leur club face à Chelsea. Les cinq Brésiliens décident alors de se serrer dans une voiture de location pour tracer les 390 kilomètres jusqu’à la Grosse Pomme. Quatre heures de route, quelques péages et sans doute beaucoup de playlists brésiliennes plus tard, tout le monde est arrivé à destination.

Após perda de voo, torcedores do Fluminense dão carona para Nova York à família de Beraldo, zagueiro do PSG 📸 Reproduçãohttps://t.co/mdr0hW0LpU — ge (@geglobo) July 8, 2025

Arrivés tard ce lundi dans la ville américaine, les proches du défenseur parisien ont raté l’entraînement du PSG mais seront bien présents en tribunes ce mercredi. Tout comme leurs nouveaux compagnons de route, qui pourront voir Fluminense défier Chelsea ce mardi soir.

Beraldo n’a plus le droit de se rater.

