Monaco se fait rattraper par l’Ajax Amsterdam

Ajax 2-2 Monaco

Buts : Taylor (29e), Traore (87e) pour l’Ajax // Biereth (34e), Minamino (65e) pour l’ASM

Toujours invaincu.

En déplacement à la Johan Cruyff Arena, Monaco s’est offert un match de gala devant 50 000 personnes ce dimanche après-midi. Malheureusement pour les hommes d’Adi Hütter, les locaux les ont rattrapé sur le fil en toute fin de rencontre.

Alors que l’ASM met la pression d’entrée de jeu, l’Ajax profite d’un temps fort pour ouvrir le score par l’entremise d’un une-deux entre Davy Klaasen et Kenneth Taylor (1-0, 29e). Cinq minutes plus tard, Mika Biereth égalise seul face à Vitezslav Jaros (1-1, 34e). Idéalement servi par Caio Henrique, le feufollet danois remet les compteurs à zéro et rappelle que son équipe a franchement dominé les débats dans le premier acte, en tirant notamment deux fois plus que son adversaire.

Pas d’inquiétude

En seconde période, Minamino redonne l’avantage à Monaco en reprenant parfaitement un centre de Teze (1-2, 65e), avant de céder sa place à Maghnes Akliouche, auteur de la perte de balle qui conduit à l’égalisation de Bertrand Traoré peu avant le coup de sifflet final (2-2, 87e). Frustrant mais pas non plus déconnant. Après 7 matchs, l’ASM est toujours invaincue dans sa préparation (5 victoires, 2 matchs nul).

Dernier rendez-vous avant de recevoir Le Havre pour la reprise de la Ligue 1, une dernière rencontre de gala face à l’Inter Milan au Stade Louis-II.

