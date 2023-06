Modric et Lovren encore inculpés pour faux témoignage

Après le Kita Circus…

Déjà inculpés en 2018, Luka Modric et Dejan Lovren vont à nouveau avoir affaire à la justice selon l’AFP. Les deux internationaux croates, joueurs du Real Madrid et de l’Olympique Lyonnais, sont accusés de faux témoignage dans le cadre d’un grand procès pour corruption qui avait ébranlé le football croate. Auditionnés devant un tribunal à Osijek en 2017 au cours du procès de l’ancien patron du Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic et de trois autres personnes, accusés de détournements, les deux cadres de la Vatreni auraient menti au sujet de la signature des annexes de leurs contrats avec les Modri, en rapport avec leurs transferts vers Tottenham en 2008 et vers Lyon en 2010.

Si ces poursuites avaient été abandonnées suite à la deuxième place de la Croatie au Mondial en Russie, auquel ils avaient tous les deux participé, Modric et Lovren pourraient se voir condamner à des peines de six mois à cinq ans de prison pour « délit pénal de faux témoignage » selon le code pénal croate.

Blancs comme neige ?

