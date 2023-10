Milan sort d’une saison en bénéfice pour la première fois depuis 17 ans

Retrouver de sa superbe, c’est à tous les niveaux que ça se passe.

Le Milan a communiqué sur ses réseaux, ce lundi, une info peu banale dans le football actuel : pour la première fois depuis 17 ans, les Rossoneri sont en bénéfice sur une saison complète. En effet, même si celui-ci n’est « que » de 6,1 millions d’euros sur le papier, il arrive après une saison 2021-2022 en pertes (66,5 millions) et s’explique par un chiffre d’affaires à la hausse : 36% de plus qu’en 2021-2022, ce qui constitue un record estimé à 404,5 millions d’euros, selon le club.

Les performances européennes du Diavolo, qui s’est arrêté aux portes de la finale de la dernière Ligue des champions, lui ont notamment permis de voir ses recettes commerciales, ainsi que ses revenus émanant des droits TV et de la billetterie, bondir de manière impressionnante (plus de 40 millions de bénéfices à chaque fois). De plus, grâce à la baisse des salaires et des mercatos plus malins que dépensiers, l’AC Milan s’est racheté une santé économique. Le président, Paolo Scaroni, s’est félicité de ce chapitre « clé » de l’histoire récente du club lombard.

Les clubs anglais peuvent prendre des notes.

