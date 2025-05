Michel Sánchez, entraîneur de Gérone, hospitalisé

Le coup de pompe.

Mauvaise nouvelle pour Gérone, qui n’est pas encore sûr d’être maintenu en première division à quatre journées de la fin. Son entraîneur Michel Sánchez a été hospitalisé. Pour le moment, il « est sous observation médicale par mesure de précaution et évolue favorablement », annonce le club espagnol sur son compte X.

🏥 COMUNICAT MÈDIC | L'entrenador del Girona FC, Michel Sánchez, ha estat hospitalitzat per un problema de salut. Es troba en observació mèdica per precaució i evoluciona favorablement. Està rebent l’atenció adequada i esperem la seva recuperació en els pròxims dies. El tècnic… pic.twitter.com/Gj1SulEvIJ — Girona FC (@GironaFC) May 9, 2025

Pas exempté de la lutte au maintien

Coach depuis 2021 et artisan majeur de la qualification de Gérone en Ligue des champions (33e sur 36), Michel Sánchez ne sera pas sur le banc pour la réception de Villarreal samedi 10 mai. Un match important pour le club, car à quatre journées de la fin, les Blanquivermells ne comptent que six points d’avance sur le premier relégable, et au vu de la dynamique actuelle, rien n’est impossible.

Sur les 18 derniers matchs, c’est trois victoires. Et pour finir la saison, les Blancs et Rouges vont devoir recevoir Villarreal (5e) et l’Atlético Madrid (3e), et se rendre à Valladolid déjà relégué et à San Sebastian pour affronter la Real Sociedad (11e).

Prompt rétablissement à Michel Sánchez… et à Gérone.

En balade, le Barça reprend ses distances en tête de la Liga