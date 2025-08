Un ancien titi parisien en route vers Marseille

Tel père, tel fils.

Formé au Paris Saint-Germain et passé par la Juventus, Timothy Weah devrait continuer sa carrière rabiotesque en s’engageant avec l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, l’Américain de 25 ans a quitté ses coéquipiers Bianconeri et devrait atterrir à l’aéroport de Marignane aux alentours de 22 heures ce mardi. Le club phocéen et la Vieille Dame seraient tombés d’accord pour un prêt assorti d’une obligation d’achat à hauteur de 17 millions d’euros (dont 3 millions de bonus).

Tel père, tel fils. Comme son père George 🇱🇷, Timothy #Weah 🇺🇸 rejoint le groupe des joueurs à avoir évolué au PSG et à l’OM. En lui souhaitant plus de réussite que son père dans le Sud. #PSG: George 1992/95, Timothy 2014/19 en comptant les années juniors#OM: George 2000/01 pic.twitter.com/nWfgIVpQ1e — Will - La Fan Zone (@LaFanZone_Off) August 5, 2025

L’ancien joueur du LOSC devrait apporter de la concurrence sur l’aile droite de l’attaque marseillaise, actuellement occupée par Mason Greenwood. Surtout, il suit le même chemin que son président de père, George, qui a rejoint l’OM en 2000, année de la naissance de Timothy, et ce pour une saison, 20 matchs et 5 petits buts.

On lui souhaite une meilleure expérience phocéenne que celle du Ballon d’or 1995 mais le même accueil qui a été réservé à Igor Paixão et Aubameyang.

