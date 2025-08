L'Olympique de Marseille officialise la recrue la plus chère de son histoire

Finalement, c’est l’OM qui décroche le gros lot !

Après l’arrivée (ou plutôt le retour) de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille frappe fort. Le club phocéen a officialisé ce vendredi soir la signature d’Igor Paixão. L’ailier brésilien de 25 ans s’est engagé pour un montant de 30 M€ + 5 M€ de bonus, ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Le désormais ex-attaquant de Feyenoord, qui a passé trois saisons aux Pays-Bas pour un total de 39 buts et 29 passes décisives en 129 matchs, dépasserait donc Vitinha, et les 32 millions d’euros investis.

🎵 𝑱𝑶𝑮𝑨 𝑪𝑶𝑴 𝑷𝑨𝑰𝑿𝑨̃𝑶 💙 𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐱𝐚̊𝐨 🇧🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam ! 🔥 pic.twitter.com/o6JB3wpwxu — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2025

Dans un communiqué publié par son ancien club, Paixão a déclaré : « Feyenoord était l’étape idéale pour moi, jeune Brésilien rêvant de football, et les supporters, le club et tout ce qui se passe à Rotterdam me manqueront terriblement. Où que la vie me mène, je porterai toujours Feyenoord dans mon cœur. Un nouveau et merveilleux défi m’attend à l’Olympique de Marseille, en France et en Europe. »

Ok, c’est du sérieux.

Aubameyang avait plusieurs offres en Arabie saoudite mais a fait « le choix du cœur »