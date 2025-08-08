S’abonner au mag

Arne Slot : « Darwin Núñez pourrait partir  »

MBC
Sacrée évolution pour Darwin.

Dimanche, le champion d’Angleterre Liverpool foulera la pelouse de Wembley pour tenter de remporter son 17e Community Shield contre Crystal Palace, vainqueur surprise de la FA Cup la saison dernière. Deux jours avant leur retour à la compétition, Arne Slot a délivré quelques informations croustillantes sur le mercato en conférence de presse. Le technicien, nommé ce jeudi au trophée Johann-Cruyff de meilleur entraîneur de l’année, a notamment évoqué les possibles chassés-croisés au poste d’avant-centre.

Núñez out, Isak in ?

Convaincant par intermittence sous la tunique des Reds depuis son arrivée en 2022, Darwin Núñez serait poussé vers la sortie selon l’ancien coach du Feyenoord : « Darwin pourrait partir, mais les choses ne sont pas encore signées, nous devons donc attendre jusqu’à ce qu’un accord soit acté, mais il y a effet une chance qu’il s’en aille ». Aucun club n’a été nommé par Slot dans ce dossier, mais selon la BBC, le Napoli souhaiterait s’attacher les services de l’Uruguayen. Également interrogé sur le futur remplaçant de Núñez, un certain Alexander Isak, l’entraîneur de Liverpool n’a pas souhaité répondre« Ce sont des questions que je ne veux pas entendre. Vous ne parlez jamais de mes joueurs », a-t-il déclaré avec un soupçon d’agacement.

Pour l’instant aucun accord n’a été signé entre Newcastle et Liverpool concernant le transfert de l’attaquant suédois. Le départ de Núñez, évoqué ce vendredi par Slot, pourrait pousser Liverpool a revenir à la charge avec une offre plus importante que les 138 millions d’euros refusés par les Magpies début août.

Si ces transferts se confirment, les poteaux d’Anfield pourront respirer.

MBC

