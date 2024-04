L’OL et Anthony Lopes, c’est bientôt fini

Une page à tourner.

À 33 ans et après onze saisons passées comme titulaire à l’OL, Anthony Lopes devrait quitter le club en fin de saison. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants rhodaniens ont pris l’engagement auprès du joueur de le libérer de sa dernière année de contrat pour services rendus, afin de lui permettre de s’engager où il le souhaite pour poursuivre sa carrière.

Avec 482 apparitions sous le maillot des Gones, celui qui avait pris la succession de Hugo Lloris aura connu deux demi-finales européennes (en 2017 et 2020) et une place de dauphin en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016. Une sacrée longévité pour un portier parfois contesté pour ses sorties musclées devant les attaquants et qui a vu Luca Perri débarquer cet hiver en provenance du Brésil. Une manière de préparer la suite pour l’OL, qui a lancé son futur gardien numéro 1 en Coupe de France cette saison, avec réussite puisqu’il occupera encore les cages face à Valenciennes, ce mardi soir.

Perri en la demeure.