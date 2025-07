Gabriel Moscardo (encore) prêté

Il fait régulièrement l’actualité, mais rarement pour ses prouesses sur le terrain.

Déjà prêté à Reims la saison dernière, Gabriel Moscardo est une nouvelle fois cédé par le Paris Saint-Germain. Et cette fois, c’est au Portugal que le milieu défensif va jouer (ou faire banquette) : en effet, le club de la capitale a officiellement annoncé que le Bréslilien prenait la direction du Sporting Braga.

« Prêté au Stade de Reims la saison dernière, Gabriel Moscardo a disputé 10 rencontres avec le club champenois, marquant 1 but en Coupe de France. Durant cette saison 2024-2025, il a également participé à la Copa America U20 avec le Brésil, jouant 9 rencontres pour 1 but et 1 passe décisive et remportant le tournoi », a précisé le champion de France.

Combien de titularisations avec sa nouvelle équipe ?

Hervé Renard déclare sa flamme à Achraf Hakimi